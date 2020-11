Da Bruxelles a Roma. Come nasce (e perché serve) l’Istituto cyber del Dis (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nulla è perduto. l’Istituto italiano di cybersicurezza (Iic), stralciato dalla bozza di bilancio dopo un braccio di ferro fra il premier Giuseppe Conte, Pd e Cinque Stelle, tornerà con un maxi-emendamento alla manovra, assicurano fonti di maggioranza. Di tregua si tratta dunque e non di rottura definitiva. Quella fondazione per la cybersecurity che, nella prima versione della bozza (ex art. 104), sotto il coordinamento della presidenza del Consiglio e del Dis, si prefiggeva il compito di “promuovere e sostenere l’accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo della sicurezza cibernetica e della protezione informatica”, vedrà la luce, salvo colpi di scena. Lo stop a Conte, che lunedì i ministri dem Dario Franceschini e Lorenzo Guerini hanno invitato a desistere, è infatti uno ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nulla è perduto.italiano disicurezza (Iic), stralciato dalla bozza di bilancio dopo un braccio di ferro fra il premier Giuseppe Conte, Pd e Cinque Stelle, tornerà con un maxi-emendamento alla manovra, assicurano fonti di maggioranza. Di tregua si tratta dunque e non di rottura definitiva. Quella fondazione per lasecurity che, nella prima versione della bozza (ex art. 104), sotto il coordinamento della presidenza del Consiglio e del Dis, si prefiggeva il compito di “promuovere e sostenere l’accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo della sicurezza cibernetica e della protezione informatica”, vedrà la luce, salvo colpi di scena. Lo stop a Conte, che lunedì i ministri dem Dario Franceschini e Lorenzo Guerini hanno invitato a desistere, è infatti uno ...

