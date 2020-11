Covid, zona rossa per l'Abruzzo, in lockdown dalla mezzanotte (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'Aquila - dalla mezzanotte l'Abruzzo è in zona rossa, con l'ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio che dispone su tutto il territorio regionale le misure previste dall'articolo 3 del Dpcm del 3 novembre, relative alle aree in cosiddetta 'fascia rossa', gli ultimi dati sembrano confermare la necessità di maggiori restrizioni finalizzate a frenare la corsa del virus. Sono 729 i nuovi casi e 13 i decessi recenti. Il dato più significativo riguarda i ricoveri: 26 in più in poche ore, con il 43,7% dei posti letto di terapia intensiva che è già occupato. Fortissima, dicono gli addetti ai lavori, la pressione sugli ospedali. Il record negativo sabato, 939 nuovi casi. Nello stesso pomeriggio l'unità di crisi della Regione aveva parlato di "dati che impongono l'adozione di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'Aquila -l'è in, con l'ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio che dispone su tutto il territorio regionale le misure previste dall'articolo 3 del Dpcm del 3 novembre, relative alle aree in cosiddetta 'fascia', gli ultimi dati sembrano confermare la necessità di maggiori restrizioni finalizzate a frenare la corsa del virus. Sono 729 i nuovi casi e 13 i decessi recenti. Il dato più significativo riguarda i ricoveri: 26 in più in poche ore, con il 43,7% dei posti letto di terapia intensiva che è già occupato. Fortissima, dicono gli addetti ai lavori, la pressione sugli ospedali. Il record negativo sabato, 939 nuovi casi. Nello stesso pomeriggio l'unità di crisi della Regione aveva parlato di "dati che impongono l'adozione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid zona Covid: incontro Governo-Regioni domani su parametri Agenzia ANSA Coronavirus in Toscana, oltre 2 mila morti da inizio pandemia. Rsa, strutture Covid separate dalle altre

Le vittime toscane del Covid, dall’inizio dell’emergenza ... «Il virus si sta sviluppando maggiormente qui perché è la zona più densamente abitata della Toscana, oltre che quella dove ...

Covid, bando per l'assunzione di 450 medici in Campania: rispondono solo 165 medici

Sono 165 le domande giunte al Dipartimento della Protezione Civile in relazione al bando, chiuso oggi, per il reclutamento di 450 medici da inviare in Campania per l'emergenza Covid, dopo le reiterate ...

