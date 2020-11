Corona virus: 216 attualmente ricoverati fra Taranto e provincia Comunicazione Asl (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: L’ASL Taranto comunica che, alle ore 15 del 18 novembre 2020, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 101 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 28 presso il reparto Malattie Infettive; 18 presso il reparto di Pneumologia; 20 presso il reparto di Medicina Covid; 15 presso il reparto di Rianimazione; 20 in carico ad un’equipe multidisciplinare medica e infermieristica del 118, con la consulenza specialistica infettivologica e pneumologica. Dalla mezzanotte di oggi, si sono registrati 8 decessi. Nel P.O. di Taranto ci sono inoltre 12 pazienti prossimi al ricovero. Presso l’ospedale “Giannuzzi” di Manduria sono ricoverati n. 46 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 45 presso il reparto di Medicina; 1 presso il reparto di Rianimazione. Sono n. 15 i ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: L’ASLcomunica che, alle ore 15 del 18 novembre 2020, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 101 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 28 presso il reparto Malattie Infettive; 18 presso il reparto di Pneumologia; 20 presso il reparto di Medicina Covid; 15 presso il reparto di Rianimazione; 20 in carico ad un’equipe multidisciplinare medica e infermieristica del 118, con la consulenza specialistica infettivologica e pneumologica. Dalla mezzanotte di oggi, si sono registrati 8 decessi. Nel P.O. dici sono inoltre 12 pazienti prossimi al ricovero. Presso l’ospedale “Giannuzzi” di Manduria sonon. 46 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 45 presso il reparto di Medicina; 1 presso il reparto di Rianimazione. Sono n. 15 i ...

