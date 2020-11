CEO di Binance: la bolla DeFi potrebbe sgonfiarsi, ma non scoppierà (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ogni volta che un settore inizia a mostrare segnali negativi, è allora che le persone di solito iniziano ad abbandonarlo. Ciò non sorprende, poiché nessuno vuole essere presente quando “scoppia la bolla”, tutti gli asset iniziano a perdere valore a un ritmo rapido e il settore crolla del tutto. Mentre molti hanno iniziato a notare il familiare modello “bolla” della DeFi, il CEO di Binance pensa che non seguirà la stessa strada delle altre tendenze. La DeFi mostra segni di essere una bolla, secondo il CEO di Binance Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha recentemente parlato dei progetti della DeFi che mostrano segni di essere una bolla momentanea. Ha ammesso di aver visto lui stesso questi segni in una recente ... Leggi su invezz (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ogni volta che un settore inizia a mostrare segnali negativi, è allora che le persone di solito iniziano ad abbandonarlo. Ciò non sorprende, poiché nessuno vuole essere presente quando “scoppia la”, tutti gli asset iniziano a perdere valore a un ritmo rapido e il settore crolla del tutto. Mentre molti hanno iniziato a notare il familiare modello “” della, il CEO dipensa che non seguirà la stessa strada delle altre tendenze. Lamostra segni di essere una, secondo il CEO diIl CEO di, Changpeng Zhao, ha recentemente parlato dei progetti dellache mostrano segni di essere unamomentanea. Ha ammesso di aver visto lui stesso questi segni in una recente ...

Superati per la prima volta nella sua storia i 25 miliardi di dollari scambiati in un solo giorno in derivati crypto ...

Sebbene possa sembrare una bolla pronta a scoppiare, il settore DeFi ha un enorme potenziale di crescita, ha affermato Changpeng Zhao ...

