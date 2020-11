Calabria, Falcomatà: “Governo in corto circuito. Strada? Mi inchino davanti a lui” (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Qualcosa è andato storto nella decisione del commissario: c’è stato un corto circuito del governo, hanno perso lucidità. La fretta di superare l’intervista di Cotticelli ha portato a due nomi su cui bisognava riflettere un po’ di più. Consiglio di aspettare almeno qualche ora prima di dare un nome qualsiasi. Non faccio un problema di nomi ma di metodo. Che sia calabrese o no, basta che abbia passione e competenze”. Così Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, a “The Breakfast Club” su Radio Capital. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Qualcosa è andato storto nella decisione del commissario: c’è stato un corto circuito del governo, hanno perso lucidità. La fretta di superare l’intervista di Cotticelli ha portato a due nomi su cui bisognava riflettere un po’ di più. Consiglio di aspettare almeno qualche ora prima di dare un nome qualsiasi. Non faccio un problema di nomi ma di metodo. Che sia calabrese o no, basta che abbia passione e competenze”. Così Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, a “The Breakfast Club” su Radio Capital.

