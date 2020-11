Tamponi, la Serie A cambia metodo. Ma c'è subito un interrogativo (Di martedì 17 novembre 2020) Protocollo più duro per la Serie A. Tamponi 'centralizzati' e niente isolamento a casa, ma chi gestirà i risultati dei test effettuati? Serie A @Getty La Gazzetta dello Sport questa mattina ha pubblicato un interessante articolo su come il protocollo adottato dalla Serie A diventerà più stringente e duro. Il tutto affinché il campionato venga concluso ... Leggi su juvelive (Di martedì 17 novembre 2020) Protocollo più duro per laA.'centralizzati' e niente isolamento a casa, ma chi gestirà i risultati dei test effettuati?A @Getty La Gazzetta dello Sport questa mattina ha pubblicato un interessante articolo su come il protocollo adottato dallaA diventerà più stringente e duro. Il tutto affinché il campionato venga concluso ...

Gazzetta_it : Scandalo #tamponi: solidarietà e sostegno a Elisabetta Esposito - fattoquotidiano : Tamponi su tamponi, migliaia di euro spesi dai club, rigidi protocolli per salvare la stagione. Per poi scoprire ch… - Gazzetta_it : Caso tamponi #Lazio: #Pulcini salta per problemi di salute l’audizione in #Procura Federale - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: #SerieA, verso il nuovo protocollo: tamponi centralizzati e niente isolamento a casa - sscalcionapoli1 : In Serie A cambia il protocollo: novità sui tamponi, la quarantena e i test antigenici #SerieATIM -