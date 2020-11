Sesa | acquisizione in mondo software gestionali | è la 13esima dell' anno

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 novembre 2020) Milano, 17 nov. (Adnkronos) - Il gruppo dei servizi informatici e digitali per il segmento businessha acquisito Pragma progetti e Pragma solution, abilitatori di tecnologie e. Per; la tredicesima operazionee "conferma l'impegno a sostenere le imprese italiane in una fase crucialea trasformazione digitale del Paese, attraverso investimenti in competenze a capitale umano". Così, spiega l'ad Alessandro Fabbroni, il gruppo "prosegue la strategia di investimento in competenze ed innovazione, arricchendo il proprio capitale umano di risorse specializzate con focus sul segmentoa media impresa italiana caratterizzato dalla crescita di investimenti in innovazione". A partire dal ...