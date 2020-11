Red Notice: Dwayne Johnson troppo grosso per entrare in una Porsche (FOTO) (Di martedì 17 novembre 2020) Il protagonista di Red Notice, prossimo grande progetto Netflix, Dwayne Johnson ha mostrato come la sua stazza fisica lo metta in difficoltà nel girare alcune scene, soprattutto quelle in cui dovrebbe entrare in una Porsche. Red Notice è uno dei progetti più attesi di Netflix al momento e il protagonista Dwayne Johnson delizia i fan con contenuti dal set, tra cui un'immagine in cui tenta di entrare in una Porsche nonostante il suo fisico fuori dalla norma che lo mette in difficoltà. Dwayne Johnson si diverte a condividere con i suoi fan i dietro le quinte dei suoi progetti, come ha fatto in queste ore per Red Notice pubblicando un'immagine ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 novembre 2020) Il protagonista di Red, prossimo grande progetto Netflix,ha mostrato come la sua stazza fisica lo metta in difficoltà nel girare alcune scene, soprattutto quelle in cui dovrebbein una. Redè uno dei progetti più attesi di Netflix al momento e il protagonistadelizia i fan con contenuti dal set, tra cui un'immagine in cui tenta diin unanonostante il suo fisico fuori dalla norma che lo mette in difficoltà.si diverte a condividere con i suoi fan i dietro le quinte dei suoi progetti, come ha fatto in queste ore per Redpubblicando un'immagine ...

