Non solo le discoteche. Solinas ignorò lo stop anche su sagre e fiere. In Sardegna spunta un nuovo parere del Cts. Che bocciava l’ordinanza di luglio (Di martedì 17 novembre 2020) Passano i giorni ma sulla gestione del Covid-19 in Sardegna le nubi si fanno sempre più nere. Dopo il caso delle discoteche aperte ad agosto e su cui indaga la Procura di Cagliari, rischia di deflagrare un nuovo bubbone che promette di creare imbarazzo al presidente di centrodestra Christian Solinas. Questa volta a fare clamore non sono le sale da ballo della Costa Smeralda ma le sagre e le fiere di paese su cui, stando a quanto emerge, si è consumato un primo strappo tra il governatore e il Comitato tecnico scientifico da lui stesso nominato. “Caro presidente Solinas, sentiti i membri del Comitato tecnico scientifico, le confermo che a parere del Comitato l’ordinanza 27 (riguarda il commercio al dettaglio, le attività ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Passano i giorni ma sulla gestione del Covid-19 inle nubi si fanno sempre più nere. Dopo il caso delleaperte ad agosto e su cui indaga la Procura di Cagliari, rischia di deflagrare unbubbone che promette di creare imbarazzo al presidente di centrodestra Christian. Questa volta a fare clamore non sono le sale da ballo della Costa Smeralda ma lee ledi paese su cui, stando a quanto emerge, si è consumato un primo strappo tra il governatore e il Comitato tecnico scientifico da lui stesso nominato. “Caro presidente, sentiti i membri del Comitato tecnico scientifico, le confermo che adel Comitato l’ordinanza 27 (riguarda il commercio al dettaglio, le attività ...

