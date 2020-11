Non più egoista e ombroso, Insigne è finalmente diventato Insigne (Di martedì 17 novembre 2020) Nello stadio vuoto di Reggio Emilia ha giocato incantando, ha giocato sorridendo, ha giocato regalando calcio d’alta scuola (quei palloni nello spazio, come l’assist per il gol di Berardi), ha giocato per la squadra da vero capitano, ha giocato da 8 con una annotazione agrodolce di Arrigo Sacchi: “Non sempre trova questa volontà e nobiltà d’intenti”. Lorenzo Insigne, ai 29 anni della sua maturità, non è più e solo l’artefice magico del tiro a giro. Ha smesso quei bronci da bambino, i sogni e le delusioni da bambino, un giorno dietro la lavagna, un altro il primo della classe. Inseguito, a Napoli, da giudizi sempre altalenanti, mai convinti delle sue qualità quando veniva invece ritenuto “un talento del calcio italiano”. Poco amato dai tifosi del Napoli, è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 novembre 2020) Nello stadio vuoto di Reggio Emilia ha giocato incantando, ha giocato sorridendo, ha giocato regalando calcio d’alta scuola (quei palloni nello spazio, come l’assist per il gol di Berardi), ha giocato per la squadra da vero capitano, ha giocato da 8 con una annotazione agrodolce di Arrigo Sacchi: “Non sempre trova questa volontà e nobiltà d’intenti”. Lorenzo, ai 29 anni della sua maturità, non è più e solo l’artefice magico del tiro a giro. Ha smesso quei bronci da bambino, i sogni e le delusioni da bambino, un giorno dietro la lavagna, un altro il primo della classe. Inseguito, a Napoli, da giudizi sempre altalenanti, mai convinti delle sue qualità quando veniva invece ritenuto “un talento del calcio italiano”. Poco amato dai tifosi del Napoli, è ...

Florenzi : Quattro anni fa in questo stadio ho pensato che non avrei mai più calcato un campo di calcio. Stasera ho avuto l’on… - matteosalvinimi : ++ ?? EMERGENZA ECONOMICA, SETTE PROPOSTE CONCRETE E INCISIVE ++ Alla pioggia di miliardi non crede più nessuno e c… - AmorosoOF : Ho letto tanti vostri messaggi che mi sono arrivati dopo la puntata di Amici di sabato e ve lo dico dal profondo de… - fyrewinter : Ma quando finisce il Grande Fratello scusate ché non ce la faccio più con mia madre che mette la diretta di quelli… - _imroob : @stupefacentw io non lo trovato più e tu?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it