Marcus Rashford, il campione attivista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Anche il calcio schiera finalmente un campione-attivista. L'impegno di tante stelle del basket americano per le elezioni presidenziali e in generale dello sport dall'altra parte dell'Atlantico, da Lebron James a Colin Kaepernick, deve aver ispirato Marcus Rashford, attaccante del Manchester United e della nazionale inglese, che ieri ha ricevuto la menzione d'onore da un panel di pareri indipendenti tra le personalità nere britanniche – il titolo dell'anno è andato al campione del mondo in F1, Lewis Hamilton – per le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Marcus Rashford Marcus Rashford, il campione attivista | il manifesto Il Manifesto Rashford dopo la sfida a Boris Johnson ora spacca i giornali inglesi

L’attaccante del Manchester United da mesi ha lanciato una campagna sui suoi social network contro la povertà minorile in Inghilterra. I media si schierano: è diventata una battaglia politica?

