LIVE Nadal-Thiem 6-7 6-6, ATP Finals 2020 in DIRETTA: secondo tie-break (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Servizio e dritto di Nadal, Thiem non controlla da molto lontano il proprio dritto. Si cambia campo. 2-3 Thiem, CHE SMASH! Difficilissimo, arpionandolo su un lob di dritto altissimo di Nadal, una specie di ragno che va a catturarlo! 2-2 Servizio vincente di Thiem, esterno. 2-1 Nadal, prende la rete e non sbaglia lo smash. 1-1 Palla corta centrale di Nadal troppo alta, Thiem arriva e gioca la controsmorzata di dritto che annulla il minibreak di svantaggio. 1-0 Nadal, che pesca subito il minibreak con la riga trovata grazie al dritto che passa Thiem! 6-6 E si va per la seconda volta al ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Servizio e dritto dinon controlla da molto lontano il proprio dritto. Si cambia campo. 2-3, CHE SMASH! Difficilissimo, arpionandolo su un lob di dritto altissimo di, una specie di ragno che va a catturarlo! 2-2 Servizio vincente di, esterno. 2-1, prende la rete e non sbaglia lo smash. 1-1 Palla corta centrale ditroppo alta,arriva e gioca la controsmorzata di dritto che annulla il minidi svantaggio. 1-0, che pesca subito il minicon la riga trovata grazie al dritto che passa! 6-6 E si va per la seconda volta al ...

