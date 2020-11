Il Collegio 5, due grosse sorprese in arrivo: nessuno se lo aspettava (Di martedì 17 novembre 2020) Questo articolo . Siamo arrivati alla quarta puntata de “Il Collegio” 5 e sicuramente sarà ricca di sorprese, si sospettano infatti due nuove espulsioni, ma non solo… Il docureality Il Collegio, in onda su Rai 2, è arrivato questa sera alla quarta puntata. Durante le scorse settimane la scuola più seguita d’Italia ha riscosso un grandissimo successo, con … Leggi su youmovies (Di martedì 17 novembre 2020) Questo articolo . Siamo arrivati alla quarta puntata de “Il” 5 e sicuramente sarà ricca di, si sospettano infatti due nuove espulsioni, ma non solo… Il docureality Il, in onda su Rai 2, è arrivato questa sera alla quarta puntata. Durante le scorse settimane la scuola più seguita d’Italia ha riscosso un grandissimo successo, con …

icvruslvuis : ma figuratevi se buttano fuori quei due sono quello che fanno vedere di più al collegio cosa farebbero senza di loro? cose migliori sicuro - carameIle : è il modo in cui questi due si credono i più dritti del collegio perché fanno queste cagate senza senso quando poi nessuno li sopporta - adquestoaccount : “Altro che collegio, questi due dovrebbero fare il militare” cit Mio padre e ho detto tutto #IlCollegio - naturalitatem1 : Intrattenimento e maleducazione sono due cose parallele e a quanto pare al collegio non tutti lo sanno #ilcollegio5 - Karim_qwerty : Oh speriamo che sti due scemi se ne vanno via dal collegio #ilcollegio -