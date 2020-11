F1 | Hamilton è l’afroamericano più influente del Regno Unito

Leggi su sportface

(Di martedì 17 novembre 2020) Lewis, vincitore del settimo titolo iridato di Formula 1, è stato nominato l’afroamericano piùdel. Dopo aver eguagliato il record di successi di Michael Schumacher, il pilota della Mercedes si è classificato al primo posto della classifica di Powerlist 2021 per i personaggi dalle origini africane, afro-caraibiche o afro-americane più influenti delè stato premiato, oltre che per i suoi trionfi anche per la sua battaglia contro il razzismo nel movimento internazionale Black Lives Matter. “Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento – ha dichiarato – Mi piace pensare che sono solo una parte di una catena di molte persone che stanno spingendo per il ...