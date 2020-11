Dopo Sia, Nexi aggrega Nets. Nasce un colosso Ue da 2,9 miliardi di ricavi. Più facile ora spingere l’uso di bancomat e card (Di martedì 17 novembre 2020) Sarà un gigante con ricavi aggregati per 2,9 miliardi quest’anno nel settore dei pagamenti. E ulteriori sinergie sono attese dalla fusione tra Nexi e Nets, che usufruiranno pure dei risparmi previsti dalla precedente aggregazione tra Nexi e Sia. Se l’operazione otterrà tutte le autorizzazioni necessarie (l’assemblea straordinaria sarà chiamata ad approvare la fusione nel primo trimestre 2021) ci saranno ancora più mezzi per diffondere i sistemi di pagamento elettronico, ad oggi in Italia piuttosto indietro rispetto a molti altri Paesi europei. LA FUSIONE. La fusione sarà realizzata interamente in azioni: gli azionisti di Nets riceveranno 406,6 milioni di nuove azioni Nexi equivalenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Sarà un gigante conti per 2,9quest’anno nel settore dei pagamenti. E ulteriori sinergie sono attese dalla fusione tra, che usufruiranno pure dei risparmi previsti dalla precedentezione trae Sia. Se l’operazione otterrà tutte le autorizzazioni necessarie (l’assemblea straordinaria sarà chiamata ad approvare la fusione nel primo trimestre 2021) ci saranno ancora più mezzi per diffondere i sistemi di pagamento elettronico, ad oggi in Italia piuttosto indietro rispetto a molti altri Paesi europei. LA FUSIONE. La fusione sarà realizzata interamente in azioni: gli azionisti diriceveranno 406,6 milioni di nuove azioniequivalenti ...

nerditudine : RT @Fagemma: Non credevo che davanti a montecitorio fosse così capiente. O forse pensa che sia un monte... Stasera si è superato. Tra l'alt… - obvae_ : RT @____Angii: Non posso ancora credere che tutto quello che ha subito Tommaso da quando era solo un ragazzino ad oggi sia stato davvero pa… - ____Angii : Non posso ancora credere che tutto quello che ha subito Tommaso da quando era solo un ragazzino ad oggi sia stato d… - poli_flo : RT @MassimoMainard1: L'acqua quotata in borsa, come l’oro o il petrolio. Il capitalismo predatorio non ha limiti. Alex Zanotelli lancia u… - EvAccount : RT @giuliomeotti: ll poeta Osip Mandelstam visitò il Karabakh dopo il pogrom armeno da parte degli azeri: 'I pozzi riempiti di cadaveri. I… -