Covid | è emergenza in casa di riposo Più di 120 positivi al virus

Il Covid non ha risparmiato questa casa di riposo di Asti che conta ad ora più di 120 contagiati. Una vera e propria emergenza. L'emergenza Covid rischia di mettere in ginocchio tutto il paese. Molte volte in questi mesi abbiamo sentito parlare di casi di Covid che ci hanno lasciato purtroppo senza parole.

Covid, idrossiclorochina addio: «Contro il virus usiamo un farmaco anti Ebola»

PERUGIA Dalle mascherine introvabili, durante il primo picco della pandemia, ai guanti che nelle scorse settimane erano diventati un bene primario, fino al cambio dei medicinali per combattere ...

