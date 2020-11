Svizzera-Ucraina: probabili formazioni (Di lunedì 16 novembre 2020) Svizzera-Ucraina è la partita che chiude il gruppo 4 della UEFA Nations League. La partita andrà in scena alla Swissporarena di Lucerna, con il calcio d’inizio previsto per le ore 20.45 di martedì 17 novembre. Le due nazionali, hanno l’obbligo di puntare alla vittoria per non retrocedere nella lega B. Ultimo posto per la Svizzera a quota 3 punti, terza l’Ucraina con 6 punti. Svizzera-Ucraina: chi si salverà? E’ una partita da vincere a tutti i costi per i padroni di casa. La Svizzera di Petkovic, non vince da 5 giornate. Un momento non del tutto negativo però; gli elvetici hanno fermato Spagna e Germania, ottenendo due punti. Per evitare la retrocessione, la Svizzera ha come unico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020)è la partita che chiude il gruppo 4 della UEFA Nations League. La partita andrà in scena alla Swissporarena di Lucerna, con il calcio d’inizio previsto per le ore 20.45 di martedì 17 novembre. Le due nazionali, hanno l’obbligo di puntare alla vittoria per non retrocedere nella lega B. Ultimo posto per laa quota 3 punti, terza l’con 6 punti.: chi si salverà? E’ una partita da vincere a tutti i costi per i padroni di casa. Ladi Petkovic, non vince da 5 giornate. Un momento non del tutto negativo però; gli elvetici hanno fermato Spagna e Germania, ottenendo due punti. Per evitare la retrocessione, laha come unico ...

