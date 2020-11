Procida continua la sua corsa a Capitale della Cultura 2022

(Di lunedì 16 novembre 2020) L’isola diè tra le dieci candidate al titolo diItaliana: a capo del progetto, il deus ex machina di Matera 2019 Dopo aver portato al successo il progetto MateraEuropea2019, il manager Agostino Riitano punta al bis: c’è lui, infatti, dietro al dossier inerente la candidatura diItaliana. L’isola, che è anche l’unica città campana in lizza, si contenderà il titolo con Ancona, Bari, Cerveteri, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania e Volterra. La shortlist delle dieci città finaliste, le quali ...

La cittadina laziale in lizza per il riconoscimento insieme a L'Aquila, Ancona, Bari, Pieve Di Soligo (Treviso), Procida (Napoli), Taranto, Trapani, ...In Campania è rimasta solo Procida ad ambire al titolo di Capitale della cultura. Il riconoscimento garatirà un milione di euro.