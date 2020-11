Modica | il sindaco chiede la didattica integrata dalla terza elementare

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 16 novembre 2020)- Ildi, Ignazio Abbate, ha chiesto ufficialmente all’Assessore Regionale all’Istruzione e al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa di estendere laa Distanza anche agli alunni delle scuole medie e delle elementari fino alla. In pratica, secondo la proposta del Primo Cittadinono, resterebbero in presenza solo le classi prime e seconde della scuolae tutto il comparto della scuola dell’infanzia. La proposta scaturisce al termine della tre giorni di screening volontario cui si sono sottoposti alunni, genitori, personale docente e personale ATA in servizio presso le scuole di competenza comunali. “Ad allarmare non sono tanto i numeri in ...