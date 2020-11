Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci: “Briatore mi ha chiesto di risposarlo” (Di lunedì 16 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci prosegue la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP. La concorrente in questo momento fortemente legata a Pierpaolo Pretelli decide di tornare a parlare del suo rapporto con il suo ex marito Flavio Briatore. Rapporto altalenante per via del divorzio avvenuto qualche anno fa, ma pur sempre rispettoso poiché – ricordiamo – dalla loro unione è nato loro figlio Nathan Falco. Durante una conversazione con Giulia Salemi e Francesco Oppini avvenuta ieri (domenica 15 novembre), Elisabetta si è lasciata andare ad una confidenza inaspettata e che fa parlare, soprattutto perché testimonia il forte affetto che l’imprenditore nutre ancora verso la showgirl. Lei afferma che Briatore avrebbe avuto il desiderio di riavvicinarsi a lei e ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 16 novembre 2020)prosegue la sua avventura nella casa delVIP. La concorrente in questo momento fortemente legata a Pierpaolo Pretelli decide di tornare a parlare del suo rapporto con il suo ex marito Flavio Briatore. Rapporto altalenante per via del divorzio avvenuto qualche anno fa, ma pur sempre rispettoso poiché – ricordiamo – dalla loro unione è nato loro figlio Nathan Falco. Durante una conversazione con Giulia Salemi e Francesco Oppini avvenuta ieri (domenica 15 novembre),si è lasciata andare ad una confidenza inaspettata e che fa parlare, soprattutto perché testimonia il forte affetto che l’imprenditore nutre ancora verso la showgirl. Lei afferma che Briatore avrebbe avuto il desiderio di riavvicinarsi a lei e ...

