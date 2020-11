Direttivo lega di B, revisione linee guida dei diritti tv (Di lunedì 16 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 16 NOV - Si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio Direttivo della lega Serie B. Presenti oltre al presidente Mauro Balata, il vicepresidente Marco Mezzaroma, i consiglieri Saverio ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 16 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 16 NOV - Si è riunito, in videoconferenza, il ConsigliodellaSerie B. Presenti oltre al presidente Mauro Balata, il vicepresidente Marco Mezzaroma, i consiglieri Saverio ...

solopallone : Direttivo lega di B, revisione linee guida dei diritti tv - TuttoAscoli : Consiglio direttivo Lega B: revisione delle linee guida per i diritti televisivi 2021-2024 - tuttopescara1 : Consiglio direttivo Lega B: revisione delle linee guida per i diritti televisivi 2021-2024 - Fantacalciok : Revisione linee guida diritti televisivi, se ne è parlato nel Consiglio direttivo Lega B - PicenoTime : Consiglio Direttivo Lega Serie B, linee guida per commercializzazione diritti tv 2021/2024 -