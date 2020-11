Bergomi: “Non voglio accanirmi su Eriksen, ma non è adatto alla Serie A” (Di lunedì 16 novembre 2020) Beppe Bergomi su Christian Eriksen L’ex difensore e capitano nerazzurro Beppe Bergomi nel corso di un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha parlato, tra le altre cose, anche di Christian Eriksen. Ecco le sue parole. “Quanti hanno visto giocare la Danimarca, e che prestazione ha fatto? Quanti gol ha segnato, e con quanti rigori? Non vedendo le prestazioni non posso giudicare… Non voglio accanirmi, sono stato il primo a dire determinate cose e me ne hanno dette di tutti i colori, ma il punto è che il nostro calcio è molto diverso da quello inglese, ti lascia pochi spazi e vanno per la maggiore giocatori di gamba, di strappo, di inserimento. Lui secondo me non è adatto alla ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) Beppesu ChristianL’ex difensore e capitano nerazzurro Beppenel corso di un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha parlato, tra le altre cose, anche di Christian. Ecco le sue parole. “Quanti hanno visto giocare la Danimarca, e che prestazione ha fatto? Quanti gol ha segnato, e con quanti rigori? Non vedendo le prestazioni non posso giudicare… Non, sono stato il primo a dire determinate cose e me ne hanno dette di tutti i colori, ma il punto è che il nostro calcio è molto diverso da quello inglese, ti lascia pochi spazi e vanno per la maggiore giocatori di gamba, di strappo, di inserimento. Lui secondo me non è...

