Atp Finals | Medvedev batte Zverev in due set

(Di martedì 17 novembre 2020) Nell'ultimo incontro che conclude la rotazione della prima giornata del Masters, il russo Daniilha superato per 6-3 6-4 il tedesco Alexanderin un'ora e 29 minuti, come era accaduto ...

Esordio vincente per Novak Djokovic nel primo match del Gruppo A delle Atp Finals in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto in due set l'argentino Diego ...Atp Finals 2020: programma e orari di martedì 17 novembre con Nadal (Di lunedì 16 novembre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 17 novembre, per quanto concerne le Atp Finals d ...