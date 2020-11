Serie C 2020/2021, al Foggia non serve che Curcio: Cavese battuta 1-0 (Di domenica 15 novembre 2020) Il Foggia espugna lo stadio “Simonetta Lamberti” vincendo in trasferta contro la Cavese pe 1-0. Decisiva la rete su calcio di rigore di Curcio, dopo che gli avversari ne avevano fallito un altro pochi minuti prima. Gli uomini di Marchionni compiono un importante balzo in classifica e scavalcano la Vibonese portandosi all’ottavo posto a quota 13 punti, mentre la Cavese subisce un’altra battuta d’arresto e rimane bloccata al penultimo posto in zona retrocessione. PRIMO TEMPO – Avvio di primo tempo deciso della Cavese che si riversa subito in avanti ma la prima potenziale occasione ce l’ha il Foggia con il colpo di testa di Germinio a centro area di rigore, ma Russo riesce a bloccare. Gara avara di emozioni durante la ... Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) Ilespugna lo stadio “Simonetta Lamberti” vincendo in trasferta contro lape 1-0. Decisiva la rete su calcio di rigore di, dopo che gli avversari ne avevano fallito un altro pochi minuti prima. Gli uomini di Marchionni compiono un importante balzo in classifica e scavalcano la Vibonese portandosi all’ottavo posto a quota 13 punti, mentre lasubisce un’altrad’arresto e rimane bloccata al penultimo posto in zona retrocessione. PRIMO TEMPO – Avvio di primo tempo deciso dellache si riversa subito in avanti ma la prima potenziale occasione ce l’ha ilcon il colpo di testa di Germinio a centro area di rigore, ma Russo riesce a bloccare. Gara avara di emozioni durante la ...

repubblica : La violoncellista suona lo Stradivari sul tetto: 'Ci salverà la bellezza, non una serie tv' - tuttosport : #Dybala compie 27 anni, gli speciali auguri di Oriana. E spunta la #Ferragni... ?? - Gazzetta_it : #Kjaer: '#Milan, sei il mio sogno. #Maldini mi ha voluto, #Pioli mi ascolta. E ora la #Champions...'… - sportface2016 : #SerieC 2020/2021, la #Cavese perde in casa contro il #Foggia per 1-0 e rimane in zona retrocessione - sportface2016 : #SerieC 2020/2021, #VirtusFrancavilla e #Catanzaro non vanno oltre l'1-1 -