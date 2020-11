Scamacca: “E’ un buon momento ma devo continuare a lavorare sodo” (Di domenica 15 novembre 2020) L’attaccante del momento in Italia è il giovane Gianluca Scamacca, protagonista sia con il Genoa che con la Nazionale under 21. Sua la doppietta che ha aperto la gara con il Lussemburgo, timbrando il risultato poi alla fine sul 4-0. Intervistato da Rai Sport, queste le parole di Scamacca: “Missione compiuta. E’ stata una partita durissima, campo difficile, molto vento ma abbiamo dato tutto per vincere e qualificarci. Il momento è ottimo, sia con la Nazionale che con il Genoa, sono felice e continuare a lavorare sodo. Però devo ancora crescere e avere continuità. La Nazionale sarebbe un sogno ma io penso ad avere i piedi per terra, all’Under 21, ad allenarmi, a fare bene con il Genoa e poi vedremo”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 15 novembre 2020) L’attaccante delin Italia è il giovane Gianluca, protagonista sia con il Genoa che con la Nazionale under 21. Sua la doppietta che ha aperto la gara con il Lussemburgo, timbrando il risultato poi alla fine sul 4-0. Intervistato da Rai Sport, queste le parole di: “Missione compiuta. E’ stata una partita durissima, campo difficile, molto vento ma abbiamo dato tutto per vincere e qualificarci. Ilè ottimo, sia con la Nazionale che con il Genoa, sono felice esodo. Peròancora crescere e avere continuità. La Nazionale sarebbe un sogno ma io penso ad avere i piedi per terra, all’Under 21, ad allenarmi, a fare bene con il Genoa e poi vedremo”. Foto: Twitter ...

Vivo_Azzurro : #Under21 ???? ?? 15' ?? GOOOL! #SCAMACCA!!! Controllo con il petto e destro vincente dal cuore dell'area di rigore! S… - Vivo_Azzurro : #Under21 ???? ?? FINE PRIMO TEMPO ???????? #LussemburgoItalia 0?-2? ?? 15', 29' #Scamacca ?? Gli #Azzurrini dominano e va… - forzaroma : #Under21, gli ex Roma #Scamacca e #Marchizza trascinano l’Italia all’Europeo #ASRoma - ProfidiAndrea : #Scamacca non si ferma più, è doppietta con l’Under 21: al #Genoa e al #fantacalcio… - infoitsport : Italia U21, Scamacca: 'E' un buon momento per me, sto con i piedi per terra' -

Ultime Notizie dalla rete : Scamacca “E’ Il Primo Salute, la newsletter settimanale di salute di Primocanale Primocanale