Il commissario Arcuri da Fazio: 'La nostra curva un mese fa si raddoppiava, oggi aumenta del 4%' (Di domenica 15 novembre 2020) ' La situazione è critica, ma non fuori controllo . Le misure messe in campo stanno cominciando a produrre i primi effetti'. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri da Fabio Fazio a ... Leggi su leggo (Di domenica 15 novembre 2020) ' La situazione è critica, ma non fuori controllo . Le misure messe in campo stanno cominciando a produrre i primi effetti'. Lo ha detto ilper l'emergenza Domenicoda Fabioa ...

"Un lockdown nazionale? Penso che le misure messe in campo dal governo in queste settimane siano sufficienti, tengono insieme la salute, il lavoro e il minimo necessario di mobilità. Il virus è assai ...

Domenico Arcuri: “I contagi crescono sempre meno, vaccini entro gennaio”

“Crescita sempre meno imponente, nell’ultimo mese i contagi crescono sempre meno rispetto ai giorni precedenti. Situazione critica ma non fuori controllo, le misure messe in campo stanno dando effetto ...

