Catania | Raffaele | “Giocato alla pari col Teramo” Izco | “Sembravamo noi i primi in classifica…”

Non basta un ottimo Catania per fermare il Teramo. I rossoazzurri si arrendono al cospetto della formazione abruzzese per 1-0 e incassano la terza sconfitta negli ultimi quattro incontri. Tocca al tecnico Giuseppe Raffaele analizzare il match in zona mista: "Il primo tempo è stato condizionato dal gol subito che ha cambiato subito gli equilibri. Abbiamo cercato di pressarli alti facendo una frazione iniziale che avrebbe dovuto essere di gamba. Quando loro sono riusciti a eludere il nostro pressing, ci hanno messo in difficoltà. Credo che comunque sia stato un primo tempo equilibrato, mentre nella ripresa abbiamo inserito Reginaldo. Credo che stiamo cercando di far giocare tutti quelli a disposizione in queste partite ravvicinate. Reginaldo veniva da 15 giorni di Covid in cui non si era allenato. Nel secondo tempo pensavo di affiancarlo a ...

L’allenatore del Teramo Massimo Paci non può che essere felice di commentare la vittoria contro il Catania. Un successo importante per gli abruzzesi, che rialzano prontamente la testa dopo la sconfitt ...

Teramo-Catania 1-0: le parole dei protagonisti

Le parole del tecnico rossazzurro Giuseppe Raffaele, del capitano Mariano Izco e dell'attaccante brasiliano Reginaldo, rilasciate al termine della gara del "Bonolis" di Teramo che ha registrato il suc ...

