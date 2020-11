Boris Johnson nuovamente in isolamento: contatti con un positivo al Coronavirus (Di domenica 15 novembre 2020) Il premier britannico, Boris Johnson, in auto-isolamento dopo che il Servizio di tracciamento dell Nhs (il servizio sanitario britannico) lo ha informato di aver avuto contatti con qualcuno che ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 15 novembre 2020) Il premier britannico,, in auto-dopo che il Servizio di tracciamento dell Nhs (il servizio sanitario britannico) lo ha informato di aver avutocon qualcuno che ...

