Ascolti TV | classifica delle prime serate più viste dall’8 al 14 novembre 2020

Leggi su tvblog

(Di domenica 15 novembre 2020) Neglitv della settimana che va dall’8 al 14la battaglia è ancora una volta concentrata sulle due reti ammiraglie di Rai e Mediaset. Sui dieci programmi che prendiamo in esame per le, ben 7 su 10 vanno appannaggio di Rai 1 contro le tre di Canale 5. L’intrattenimento è il genere che va per la maggiore – e non può che essere altrimenti in questo periodo – perciò non ci meravigliamo nel vedere alti numeri per le fiction o per i varietà del sabato sera. La platea dunque cresce e regala a Rai e Mediaset importanti risutati. Apre laAll together now condotto da Michelle Hunziker. Ledue puntate di Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello entra direttamente nella ...