Uomini e Donne | Tina Cipollari in isolamento | si collegherà da casa

Leggi su leggilo

(Di martedì 3 novembre 2020) Il dating show di Maria De Filippi per la prima volta non vedrà la presenza della nota opinionista. E Mediaset si adatta così alla nuova crisi pandemica Come farà ora Gemma Galgani che la sua acerrima avversarianon c’è più a? La nota opinionista non sarà infatti presente … L'articoloin, si collegherà daproviene da Leggilo.org.