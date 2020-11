Real Madrid-Inter, i diffidati nerazzurri in vista del ritorno a San Siro (Di martedì 3 novembre 2020) Tutto pronto per Real Madrid-Inter, match fondamentale per i nerazzurri nell’ambito del doppio scontro ravvicinato tra le due squadre che sembravano le favorite nel girone e che invece rischiano l’eliminazione dalla Champions League. Quello che in molti si chiedono è se ci sono diffidati in vista del ritorno a San Siro e la risposta è negativa: nessun giocatore di Conte è stato ammonito in entrambe le sfide del raggruppamento giocate fin qui, e da regolamento si entra in diffida dopo due cartellini gialli per poi subire la squalifica al terzo. Possono invece entrare in diffida in caso di nuovo giallo contro i blancos martedì i seguenti giocatori, tutti a quota una sanzione: D’Ambrosio, Vidal, ... Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Tutto pronto per, match fondamentale per inell’ambito del doppio scontro ravvicinato tra le due squadre che sembravano le favorite nel girone e che invece rischiano l’eliminazione dalla Champions League. Quello che in molti si chiedono è se ci sonoindela Sane la risposta è negativa: nessun giocatore di Conte è stato ammonito in entrambe le sfide del raggruppamento giocate fin qui, e da regolamento si entra in diffida dopo due cartellini gialli per poi subire la squalifica al terzo. Possono invece entrare in diffida in caso di nuovo giallo contro i blancos martedì i seguenti giocatori, tutti a quota una sanzione: D’Ambrosio, Vidal, ...

