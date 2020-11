Maradona ricoverato in clinica, il medico: “Diego è triste, non vuole mangiare né parlare” (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDiego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica a La Plata, a sud di Buenos Aires, per controlli medici. L’ex giocatore del Napoli, che ha compiuto 60 anni appena tre giorni fa, è finito in ospedale ma non per Covid-19. “Dice che questa situazione di reclusione è stato un nuovo colpo per lui. È psicologicamente provato e tutto ciò influisce sul suo corpo”. Sono le parole del suo neurochirurgo, Leopoldo Luque riportate dai media argentini. “È il fattore principale che porta al suo ricovero. L‘ho visto triste. Diego è una persona che va a cicli: a volte sta molto bene e a volte non così bene. Non mi è piaciuto il momento era. Portarlo in clinica lo avrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDiego Armandoè statoin unaa La Plata, a sud di Buenos Aires, per controlli medici. L’ex giocatore del Napoli, che ha compiuto 60 anni appena tre giorni fa, è finito in ospedale ma non per Covid-19. “Dice che questa situazione di reclusione è stato un nuovo colpo per lui. È psicologicamente provato e tutto ciò influisce sul suo corpo”. Sono le parole del suo neurochirurgo, Leopoldo Luque riportate dai media argentini. “È il fattore principale che porta al suo ricovero. L‘ho visto. Diego è una persona che va a cicli: a volte sta molto bene e a volte non così bene. Non mi è piaciuto il momento era. Portarlo inlo avrebbe ...

