Burger King, l’appello solidale: “Ordinate da McDonald’s” (Di martedì 3 novembre 2020) Il colosso dei fast food, Burger King, lancia un appello alla solidarietà su Twitter: “Ordinate da McDonald’s, migliaia di lavoratori hanno bisogno del vostro supporto” Tempi duri non solo per i piccoli imprenditori, ma anche per le grandi aziende che danno lavoro a migliaia di dipendenti. La pandemia da coronavirus sta mettendo in ginocchio l’intera economia mondiale e, a pagarne le spese, sono soprattutto i lavoratori del settore alimentare. Nonostante il cupo periodo, in queste ore è apparso su Twitter un appello di uno dei colossi del fast food, Burger King. L’appello invita tutti ad andare ad ordinare anche da McDonald’s perché, appunto, tutti hanno bisogno di lavorare. Un appello che mai avremmo pensato di leggere, specialmente tra due “rivali”. ... Leggi su zon (Di martedì 3 novembre 2020) Il colosso dei fast food,, lancia un appello alla solidarietà su Twitter: “Ordinate da McDonald’s, migliaia di lavoratori hanno bisogno del vostro supporto” Tempi duri non solo per i piccoli imprenditori, ma anche per le grandi aziende che danno lavoro a migliaia di dipendenti. La pandemia da coronavirus sta mettendo in ginocchio l’intera economia mondiale e, a pagarne le spese, sono soprattutto i lavoratori del settore alimentare. Nonostante il cupo periodo, in queste ore è apparso su Twitter un appello di uno dei colossi del fast food,. L’appello invita tutti ad andare ad ordinare anche da McDonald’s perché, appunto, tutti hanno bisogno di lavorare. Un appello che mai avremmo pensato di leggere, specialmente tra due “rivali”. ...

chedisagio : La pubblicità di Burger King che consiglia di acquistare da McDonald's. È la co-opetition, una strategia di azione… - repubblica : 'Ordinate da Mc Donald's: l'invito di Burger King per salvare il settore del fast food - HuffPostItalia : 'Ordinate da McDonald's'. Il messaggio solidale di Burger King conquista i social - EsthDay : lucarinigiac: ?L'ultima trovata di Burger King: 'Ordina da McDonald's' ???? - SavinoZaba : Aiutarsi in questo momento. Geni del marketing. 'Ordinate da Mc Donald's: l'invito di Burger King per salvare il s… -