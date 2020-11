Ultime Notizie Roma del 02-11-2020 ore 17:10 (Di lunedì 2 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale studio Giuliano agenzie a covid in apertura il nuovo dpcm prevede la un coprifuoco nazionale delle ore serali lo annuncia il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera in cui avverte anche che la situazione è preoccupante che ti verrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni 15 delle quali sono a rischio chiuderanno musei mostre centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi che tanto lo spostamento tra zone più a rischio A meno che non ci siano motivi di lavoro di salute di estrema urgenza confermato lo stop ai licenziamenti fino a marzo didattica a distanza per le superiori riduzione al 50% del limite di capire di mezzi pubblici locali e oggi lutto nel mondo del teatro è morto l’attore Gigi Proietti ricoverato da giorni in una clinica ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020)dailynews radiogiornale studio Giuliano agenzie a covid in apertura il nuovo dpcm prevede la un coprifuoco nazionale delle ore serali lo annuncia il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera in cui avverte anche che la situazione è preoccupante che ti verrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni 15 delle quali sono a rischio chiuderanno musei mostre centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi che tanto lo spostamento tra zone più a rischio A meno che non ci siano motivi di lavoro di salute di estrema urgenza confermato lo stop ai licenziamenti fino a marzo didattica a distanza per le superiori riduzione al 50% del limite di capire di mezzi pubblici locali e oggi lutto nel mondo del teatro è morto l’attore Gigi Proietti ricoverato da giorni in una clinica ...

