Toti sul Tweet | “Anziani non indispensabili? Volutamente male interpretato Volevo dire una cosa banale | che possono essere più protetti”

"Un Tweet mal scritto e Volutamente da molti male interpretato ha suscitato una polemica che ha tenuto banco per l'intera giornata, quando in realtà diceva una cosa piuttosto banale. Le categorie fragili come gli anziani possono essere più protette senza un grande sforzo per chi continua a produrre". Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una conferenza stampa dove ha precisato il senso del Tweet che oggi è stato al centro del dibattito social.

