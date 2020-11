Rizzoli: “Su Perisic il Var doveva intervenire, era rigore” (Di lunedì 2 novembre 2020) Rizzoli fa chiarezza sull’utilizzo del Var: “Su Perisic doveva intervenire”. Il designatore replica a Marotta: “Esiste una figura per dialogare” “L’intervento di Balogh su Perisic è un rigore che oggettivamente è da punire. E in questo caso il Var sarebbe dovuto intervenire“ – precisa Rizzoli senza mezzi termini. Il mancato utilizzo del Var in questo inizio di stagione ha creato una serie di nodi, che il capo degli arbitri ha dovuto sciogliere. Rizzoli è intervenuto su Sky, ospite di Fabio Caressa, per discutere riguardo alcuni episodi. L’ultimo in ordine cronologico il mancato rigore per fallo su Perisic, dinamica molto simile a quella su ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020)fa chiarezza sull’utilizzo del Var: “Su”. Il designatore replica a Marotta: “Esiste una figura per dialogare” “L’intervento di Balogh suè un rigore che oggettivamente è da punire. E in questo caso il Var sarebbe dovuto“ – precisasenza mezzi termini. Il mancato utilizzo del Var in questo inizio di stagione ha creato una serie di nodi, che il capo degli arbitri ha dovuto sciogliere.è intervenuto su Sky, ospite di Fabio Caressa, per discutere riguardo alcuni episodi. L’ultimo in ordine cronologico il mancato rigore per fallo su, dinamica molto simile a quella su ...

