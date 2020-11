Riportate le bombole di ossigeno in farmacia | l’appello di sindaci e farmacisti

(Di lunedì 2 novembre 2020)di diverse città italiane stanno condividendo l'appello a riconsegnare inledidimenticate in casa o esaurite, perché iniziano a scarseggiare in tutto il Paese.lediin, l’appello disu Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Riportate bombole

Notizie.it

Sindaci e farmacisti stanno condividendo l'appello a riconsegnare in farmacia le bombole di ossigeno dimenticate in casa o esaurite.Lunigiana - Nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Caprigliola un uomo di 65 anni è rimasto ustionato dopo un’esplosione di gas fuoriuscito da una bombola gpl. L’uomo è stato trasportato in ...