Nadal-Lopez in tv | data | orario e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Rafaelè opposto a Felicianoal secondo turno deldi. Lo spagnolo cerca il successo dove non ha mai alzato il cielo il trofeo. Subito un test importante contro il connazionale, che si comporta meglio sul veloce rispetto alla terra. La sfida è in programma nella giornata di mercoledì 4 novembre, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo è affia Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo francese.