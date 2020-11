È morto Gigi Proietti L' attore avrebbe compiuto oggi ottanta anni

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 2 novembre 2020) Nelle scorse ore l’aggravamento delle condizioni era stato ribadito da varie fonti di stampa. All’alba l’aggiornamento di Rainews:80e regista, autore,; stato un autentico mostro sacro dello spettacolo e della cultura in Italia. Il decesso in una clinica di Roma, città natale di. Era stato ricoverato d’urgenza per complicanze cardiache. L'articolo L'...