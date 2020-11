“Meglio chiudere tutto ora per poi riaprire a Natale”: proprietari di bar e ristoranti protestano in piazza a Roma e invocano il lockdown – Video (Di lunedì 2 novembre 2020) “Meglio il lockdown che chiudere alle 18.00“. Ne sono convinti i proprietari di bar, ristoranti, imprese del turismo e dell’ospitalità che si sono dati appuntamento questa mattina in piazza del Popolo a Roma per manifestare contro le ultime misure restrittive del governo, alla vigilia del prossimo Dpcm. “Non stanno salvando la salute, tantomeno l’economia”, chiarisce Anastasia Paris dell’Hotel Le Gole in provincia del L’Aquila. “Chiediamo una decisione ferma”, continua per poi esprimere il suo aut aut: “O ci chiudano con un supporto economico oppure ci facciano stare aperti per permetterci di lavorare”. Per Alessandro, proprietario di un bar a Viterbo servirebbe un lockdown ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Meglio ilchealle 18.00“. Ne sono convinti idi bar,, imprese del turismo e dell’ospitalità che si sono dati appuntamento questa mattina indel Popolo aper manifestare contro le ultime misure restrittive del governo, alla vigilia del prossimo Dpcm. “Non stanno salvando la salute, tantomeno l’economia”, chiarisce Anastasia Paris dell’Hotel Le Gole in provincia del L’Aquila. “Chiediamo una decisione ferma”, continua per poi esprimere il suo aut aut: “O ci chiudano con un supporto economico oppure ci facciano stare aperti per permetterci di lavorare”. Per Alessandro,o di un bar a Viterbo servirebbe un...

