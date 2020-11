Loredana Lecciso rompe il silenzio sulle nozze con Al Bano: “Ho deciso…” (Di lunedì 2 novembre 2020) Ospite a “Live Non è La D’Urso”, Loredana Lecciso ha spiegato di aver rinunciato alle nozze con Al Bano: con lui è un “matrimonio mentale”. Il caso delle mancate nozze tra Loredana Lecciso e Al Bano continua a tenere banco. Stavolta però è la diretta interessata a pronunciare la parola definitiva sulla vicenda. Ospite di … L'articolo Loredana Lecciso rompe il silenzio sulle nozze con Al Bano: “Ho deciso…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 2 novembre 2020) Ospite a “Live Non è La D’Urso”,ha spiegato di aver rinunciato allecon Al: con lui è un “matrimonio mentale”. Il caso delle mancatetrae Alcontinua a tenere banco. Stavolta però è la diretta interessata a pronunciare la parola definitiva sulla vicenda. Ospite di … L'articoloilcon Al: “Ho deciso…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

