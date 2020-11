“Il fattaccio”: la commovente interpretazione di Gigi Proietti in versione drammatica | VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) Una delle poche esibizioni drammatiche di Gigi Proietti: “Il fattaccio”. Proietti, morto nella notte tra il primo e 2 novembre, in questi anni ha fatto una meritoria opera di rieducazione al bello. Lo si vede in questo monologo trasmesso su Rai 1. Unico per la capacità di divertire, di emozionare e di mostrare sul piccolo schermo la nobile arte dello spettacolo, del lavoro dell’attore, di fronte a tanti presunti talenti, tanti one man show da guitti che poco o nulla hanno a che fare con la maestria. E lo ha fatto mescolando Brecht e Febbre da Cavallo, Saba e Claudio Mattone, gli stornelli romaneschi con i classici da crooner. In questa performance tutta la magnificenza del teatro: commovente tanta capacità interpretativa. Er fattaccio (anche conosciuto come Er fattaccio der ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Una delle poche esibizioni drammatiche di: “Il fattaccio”., morto nella notte tra il primo e 2 novembre, in questi anni ha fatto una meritoria opera di rieducazione al bello. Lo si vede in questo monologo trasmesso su Rai 1. Unico per la capacità di divertire, di emozionare e di mostrare sul piccolo schermo la nobile arte dello spettacolo, del lavoro dell’attore, di fronte a tanti presunti talenti, tanti one man show da guitti che poco o nulla hanno a che fare con la maestria. E lo ha fatto mescolando Brecht e Febbre da Cavallo, Saba e Claudio Mattone, gli stornelli romaneschi con i classici da crooner. In questa performance tutta la magnificenza del teatro:tanta capacità interpretativa. Er fattaccio (anche conosciuto come Er fattaccio der ...

