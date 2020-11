Ikea: una Billy all’Orto Botanico di Roma con il legno alberi abbattuti da VAIA (Di lunedì 2 novembre 2020) Ikea ITALIA PORTA ALL’ORTO Botanico DI Roma L’ICONICA LIBRERIA Billy PER PROMUOVERE UN CIRCOLO VIRTUOSO DIGITALE DI STORIE A LIETO FINE Fino all’8 novembre “Effetto VAIA” è la storia di qualcosa considerato perduto che ha trovato una nuova vita: il legno delle foreste devastate dalla tempesta VAIA, che nell’ottobre 2018 distrusse i boschi del Triveneto, torna a vivere all’Orto Botanico di Roma, alle pendici del Gianicolo, per ispirare nuove storie con un finale positivo. Infatti, da oggi e fino all’8 novembre, Ikea Italia porta a Roma l’iconica libreria Billy realizzata in edizione limitata con il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020)ITALIA PORTA ALL’ORTODIL’ICONICA LIBRERIAPER PROMUOVERE UN CIRCOLO VIRTUOSO DIGITALE DI STORIE A LIETO FINE Fino all’8 novembre “Effetto” è la storia di qualcosa considerato perduto che ha trovato una nuova vita: ildelle foreste devastate dalla tempesta, che nell’ottobre 2018 distrusse i boschi del Triveneto, torna a vivere all’Ortodi, alle pendici del Gianicolo, per ispirare nuove storie con un finale positivo. Infatti, da oggi e fino all’8 novembre,Italia porta al’iconica libreriarealizzata in edizione limitata con il ...

