Gigi Proietti, il retroscena di Nadia Rinaldi: “Il nostro ultimo bacio…” (Di lunedì 2 novembre 2020) Intervenendo a Pomeriggio Cinque dopo la scomparsa di Gigi Proietti, Nadia Rinaldi è scoppiata in lacrime ricordando gli ultimi momenti vissuti con lui. La notizia della morte di Gigi Proietti è arrivata stamattina come un fulmine a ciel sereno per tutti, ma in particolar modo per Nadia Rinaldi. La nota attrice, intervistata poco fa da … L'articolo Gigi Proietti, il retroscena di Nadia Rinaldi: “Il nostro ultimo bacio…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 2 novembre 2020) Intervenendo a Pomeriggio Cinque dopo la scomparsa diè scoppiata in lacrime ricordando gli ultimi momenti vissuti con lui. La notizia della morte diè arrivata stamattina come un fulmine a ciel sereno per tutti, ma in particolar modo per. La nota attrice, intervistata poco fa da … L'articolo, ildi: “Ilbacio…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - stellanera17 : RT @Eyes25Blue: - rosestobecky : RT @una_Promessa: - È morto Gigi Proietti - Johnny Depp ha perso la causa - Nuovo probabile DPCM C'è altro per oggi? Per me la giornata s… -