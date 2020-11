GF Vip | retroscena su Elisabetta Gregoraci | parla Amedeo Goria

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 2 novembre 2020), divenuto improvvisamente il prezzemolino numero uno della TV per via della partecipazione di Guenda e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, ospite in collegamento con Mattino Cinque, ha svelato uncon protagonista. GF Vip,suil padre di GuendaDa sempre fortemente attratto dalle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.