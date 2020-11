Fucci AsLIm ai Dg di Asl e ospedale di Benevento | “Siete manager o impiegati?”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– “La gestione dell’emergenza sanitaria da Covid che sta interessando anche il Sannio, isola ‘felice’ fino a fine estate, lascia a desiderare. I Direttori generali della Asl e dell’‘S. Pio’ disonoo impiegati? Un, come quello di una qualsiasi impresa privata, decide e indica la risoluzione del problema in tempi rapidi. L’impiegato, no: esegue. Allora delle due l’una: idi Asl esono impiegati o?”. Così il dottor Alessandro, presidente dellaItaly (Associazione Liberi Imprenditori Italiani) con sede legale a Limatola ...