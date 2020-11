Ferie non godute in prescrizione: quando si perdono? (Di lunedì 2 novembre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento Ferie. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delle Ferie forzate, oppure con riferimento alle Ferie dei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delle Ferie da un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sulle Ferie non godute. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alle Ferie annuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle Ferie, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 2 novembre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delleforzate, oppure con riferimento alledei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delleda un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sullenon. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alleannuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ...

ggg1850 : @Agenzia_Ansa Gravi responsabilità del governo, monopattini e banchi con le rotelle, trasporti, ferie all' estero,… - FedericaFavale5 : @denisdaconte @Corriere @GiuseppeConteIT Io ho capito più di tanti altri non sono andata in ferie non frequento per… - mispezzo : RT @ansiavera: #GFVIP Tommaso si alza dalla vasca di colpo: “MA DOVE È RENATO?” “È NELLA CUCCIA?” “RENATO STA ANCORA LÌ?” “MA NON È CHE È… - DeliaPalermo : RT @ansiavera: #GFVIP Tommaso si alza dalla vasca di colpo: “MA DOVE È RENATO?” “È NELLA CUCCIA?” “RENATO STA ANCORA LÌ?” “MA NON È CHE È… - tania_santoro : RT @ansiavera: #GFVIP Tommaso si alza dalla vasca di colpo: “MA DOVE È RENATO?” “È NELLA CUCCIA?” “RENATO STA ANCORA LÌ?” “MA NON È CHE È… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferie non Ferie non fruite dai docenti con contratto al 30 giugno negli ultimi dieci anni: per il giudice vanno pagate Orizzonte Scuola Scuole ferraresi, stop supplenti I soldi ministeriali non bastano

Nei fondi conteggiati da Roma mancavano ferie e Tfr così l’Ufficio scolastico regionale ha fermato le ultime assunzioni I sindacati: servono altre risorse ...

La denuncia del consulente aziendale: Io partita Iva che per lo Stato non esiste

Per il resto, in nessun decreto per il Covid ci sono state misure in aiuto di quelli come me. Non esisto. Io non ho ferie, non ho malattie, non ho vantaggi, difficilmente posso avere mutui e siccome ...

Nei fondi conteggiati da Roma mancavano ferie e Tfr così l’Ufficio scolastico regionale ha fermato le ultime assunzioni I sindacati: servono altre risorse ...Per il resto, in nessun decreto per il Covid ci sono state misure in aiuto di quelli come me. Non esisto. Io non ho ferie, non ho malattie, non ho vantaggi, difficilmente posso avere mutui e siccome ...