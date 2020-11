Coronavirus, Conte divide l’Italia in tre zone di rischio (Di lunedì 2 novembre 2020) Le nuove misure restrittive contro il Coronavirus annunciate da Conte alla Camera terranno conto del diverso coefficiente di rischio registrato nei vari territori italiani Conte ha appena annunciato alla Camera dei Deputati (farà lo stesso questo pomeriggio alle 18.00 al Senato) le nuove misure restrittive che il Governo italiano intende adottare per contrastare l’incedere costante e critico del contagio da Coronavirus. “Le nuove misure terranno conto dei diversi coefficienti di rischio registrati nei vari territori”, dice Conte: nel nuovo Dpcm si farà riferimento dunque a tre zone di rischio differenti. Nelle zone dove non si registra un rischio particolarmente ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020) Le nuove misure restrittive contro ilannunciate daalla Camera terranno conto del diverso coefficiente diregistrato nei vari territori italianiha appena annunciato alla Camera dei Deputati (farà lo stesso questo pomeriggio alle 18.00 al Senato) le nuove misure restrittive che il Governo italiano intende adottare per contrastare l’incedere costante e critico del contagio da. “Le nuove misure terranno conto dei diversi coefficienti diregistrati nei vari territori”, dice: nel nuovo Dpcm si farà riferimento dunque a tredidifferenti. Nelledove non si registra unparticolarmente ...

