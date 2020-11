Battipagliese si perde sul monte Polveracchio | salvato da 118 e Cnsas

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Poteva finire male l’avventura di un escursionista solitario sui Monti Picentini. Domenica il 118 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per un disperso sul. In coordinamento con la sala operativa regionale della Protezione Civile, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono immediatamente diretti nella zona identificata ed hanno iniziato le ricerche. L’escursionista, originario di Battipaglia, aveva intrapreso un sentiero da Piano del Gaudio al. Era da solo perché un suo amico ha desistito all’idea di questa escursione. Il giovane ad un certo punto ha perso la traccia da seguire ed ha allertato il 118. L’escursionista è stato individuato in ...