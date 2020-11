Attacco all'università di Kabul. L'Isis rivendica (Di lunedì 2 novembre 2020) L'Isis ha rivendicato l'Attacco all'università di Kabul che ha fatto almeno 22 vittime, per la maggior parte studenti e altre 40 persone sono rimaste ferite: "Due combattenti dello Stato islamico ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 novembre 2020) L'hato l'all'; diche ha fatto almeno 22 vittime, per la maggior parte studenti e altre 40 persone sono rimaste ferite: "Due combattenti dello Stato islamico ...

ilpost : Almeno 19 persone sono state uccise in un attacco terroristico all'università di Kabul - matteosalvinimi : Ora con i parlamentari della Lega a Roma all'Ambasciata di Francia, Paese sotto attacco della violenza bestiale del… - Agenzia_Ansa : L'#Isis ha rivendicato l'attentato all'università di #Kabul in cui sono stati uccisi almeno 19 studenti #ANSA